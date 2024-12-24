DOLAR
35,24 0%
EURO
36,71 -0,29%
ALTIN
2.958,29 -0,11%
BITCOIN
3.456.811,33 -4,98%

Husiler, Yafa'daki Askeri Hedefi Süpersonik Füze ile Vurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki askeri bir hedefi süpersonik füzeyle saldırdıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:45
Husiler, Yafa'daki Askeri Hedefi Süpersonik Füze ile Vurdu

Husiler'den İddialı Açıklama

Yemen merkezli İran destekli Husiler, İsrail’in orta kesimindeki Yafa kentinde askeri bir hedefe süpersonik füze ile saldırdıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine ait televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Yafa’daki bir askeri noktayı hedef aldıklarını belirtti.

Felaket Hedef: Filistin 2

Seri, söz konusu hedefin “Filistin 2” adlı ses hızını aşan süpersonik füze ile vurulduğunu ifade ederken, operasyonun başarılı olduğunu vurguladı. Husiler, Filistin direnişine destek amacıyla gerçekleştirdikleri saldırıların devam edeceğini kaydetti.

Açıklama Bekleniyor

Saldırı sonrası İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor. Husilerin sürdürecekleri saldırıların, Gazze’ye olan saldırılar duruncaya dek devam edeceği reiter edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buz Kütlesi Kazası: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
2
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi
3
Bitlis'te 'Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek' Konferansı Gerçekleştirildi
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrencileri Ağırladı
5
Muğla Ambulans Helikopter Kazası İçin İki Müfettiş Görevlendirildi
6
Kocaeli'de Üst Geçit Asansörlerine Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu
7
Isparta'daki Feci Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!