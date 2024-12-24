Husiler, Yafa'daki Askeri Hedefi Süpersonik Füze ile Vurdu

Husiler'den İddialı Açıklama

Yemen merkezli İran destekli Husiler, İsrail’in orta kesimindeki Yafa kentinde askeri bir hedefe süpersonik füze ile saldırdıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine ait televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Yafa’daki bir askeri noktayı hedef aldıklarını belirtti.

Felaket Hedef: Filistin 2

Seri, söz konusu hedefin “Filistin 2” adlı ses hızını aşan süpersonik füze ile vurulduğunu ifade ederken, operasyonun başarılı olduğunu vurguladı. Husiler, Filistin direnişine destek amacıyla gerçekleştirdikleri saldırıların devam edeceğini kaydetti.

Açıklama Bekleniyor

Saldırı sonrası İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor. Husilerin sürdürecekleri saldırıların, Gazze’ye olan saldırılar duruncaya dek devam edeceği reiter edildi.