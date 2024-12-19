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Husiler, Yafa'daki Askeri Hedefleri Balistik Füzelerle Vurdu

Husilerin Yafa'daki askeri noktaları vurarak operasyonların devam edeceğini duyurması gündemde.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:19
Husiler, Yafa'daki Askeri Hedefleri Balistik Füzelerle Vurdu

Husiler, Yafa Kentinde Askeri Noktaları Vurdu

Husiler, İsrail'in Yafa kentinde yer alan iki askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gerçekleştirdikleri saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını açıkladı. Seri, Yafa'daki askeri noktaların "başarılı bir şekilde" hedef alındığını belirtti.

Operasyonların Sürekliliği Vurgulandı

Seri, "İsrail Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmadıkça ve ablukayı kaldırmadıkça operasyonlarımız durmayacaktır," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Karşı Hamlesi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in iç kesimleri ve batısındaki sahil bölgesini bombaladığını bildirdi. Özellikle Husilere ait bazı alanların hedef alındığı belirtiliyor.

Yemen'deki Saldırılarda Kaybın Büyüklüğü

Husiler, bugün yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde iline düzenlediği saldırılarda 9 Yemenlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki huzursuzluğun ve çatışmaların devam ettiğine işaret ediyor.

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