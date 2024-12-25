Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA Casuslarını Yakaladıklarını İddia Etti

Husiler, Casus Ağı İddia Etti

Yemen'deki Husiler, ülkede faaliyet gösteren İsrail istihbarat servisi Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA için çalışan birçok casusun yakalandığını duyurdu. Bu bilgi, Husilere bağlı El-Mesira televizyonu aracılığıyla doğrulandı.

Casusların Görevleri ve Hedefleri

Haberlerde, yakalanan casusların Hamid Hüseyin Fayid Mecli tarafından görevlendirildiği ve bu kişilerin Mossad ile CIA'dan aldıkları görevlerin detaylarına yer verildi. İddialara göre, casuslar, 'Siyonist düşmanı hedef alan uzmanlar' olarak tanımlanmış, çeşitli askeri ve stratejik hedefler hakkında bilgi toplamakla görevlendirilmişlerdir.

Aynı zamanda, bu casusların görevleri arasında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ve diğer önemli figürlerin konumlarını izlemek de yer alıyordu. Bu bilgilerin, ABD, İsrail ve İngiliz düşman uçakları tarafından hedef almak üzere Mossad'a iletilmesi bekleniyordu.

Casusların Yerleştirilme Görevleri

Haberlerde, casusların Yemen'in silahlı kuvvetleri ve güvenlik birimleri içerisine sızma görevleri taşıdığına da vurgu yapıldı. Mecli'nin, bu tür bir iş birliğinin cezasının ölüme kadar varabileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Şu ana kadar İsrail ve ABD hükümetlerinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.