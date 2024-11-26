Husiler, Yemen Hükümeti ile Esir Takasında Kapsamlı Anlaşmaya Hazır

Husiler, Esir Takası Anlaşmasına Hazır

Yemen'deki İran destekli Husiler, Yemen hükümetiyle kapsamlı bir esir takası anlaşması imzalamaya hazır olduklarını duyurdu. Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, bu açıklamayı kendilerine ait ALTHAWRAH isimli web sitesinde yaptı.

Koşulsuz Uygulama Kararlılığı

Murtaza, "Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan tüm anlaşmaları kısıtlamasız ve koşulsuz uygulamaya hazır olduğumuz gibi, tüm taraflardan istisnasız tüm esirleri kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya girmeye de hazırız," dedi. Ayrıca, esirlerin acılarını sona erdirmek için yerel arabuluculuk yapma becerisine sahip şeyhleri ve toplumun ileri gelen şahsiyetlerini bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Esir Takası Süreci

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilmiştir. Ancak, tarafların elinde bulunan esir sayısı hakkında net bir bilgi bulunmamakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.