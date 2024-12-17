DOLAR
34,98 -0,15%
EURO
36,69 0,08%
ALTIN
2.975,56 0,12%
BITCOIN
3.721.317,07 -0,34%

Husiler, Yemen Krizini Çözmeye Hazır: Yol Haritası İmzalamak İçin Bekliyorlar

Yemen'deki Husiler, krizin çözümü için yol haritasını derhal imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:20
Husiler, Yemen Krizini Çözmeye Hazır: Yol Haritası İmzalamak İçin Bekliyorlar

Husiler'den Önemli Açıklama

Yemen'deki Husiler, yaklaşık 10 yıldır süren krizin çözülmesi için belirlenen yol haritasını imzalamaya "derhal" hazır olduklarını açıkladı. Bu açıklama, El-Mesire televizyon kanalı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Açıkladı

Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, başkent Sana'da Yemen'deki Birleşmiş Milletler Temsilciliği Ofisinin Müdürü Muhammed el-Gannam ile bir araya geldi. Görüşmede Amir, "Sana'nın tutumu açıktır ve Yemen'de siyasi çözüm sürecine girişin başlangıcı olarak yol haritasını imzalamaya derhal hazır olduğuna ilişkin herhangi bir şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

Amir, Sana yönetiminin ülkedeki barış süreci ile yol haritasının imzalanması arasında bir bağlantı kurulmasına yönelik her türlü girişimi tamamen reddettiğini belirtti ve bu yöndeki baskıların olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Kızıldeniz'deki Gerginlikler

Son dönemde Kızıldeniz'deki gerilimler de dikkat çekiyor. Husiler, İran'ın desteğiyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyuyor. Bunun yanı sıra bazı gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin bu eylemleri sonucunda birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Ayrıca, ABD'nin, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturduğunu duyurması dikkat çekti.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrol altındaki bölgelere yönelik saldırıları sonrası Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
2
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
3
Başakşehir'de İETT Otobüsü Trafik Kazası: Soruşturma Başlatıldı
4
Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
5
TRT Farsça Dijital Haber Platformu: Yeni Bir Ses, Yeni Bir Vizyon
6
Kocaeli'de Arkadaş Kavgası: Genç Silahla Yaralandı
7
Mardin'de 2 Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücünün Davasına Devam Edildi

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!