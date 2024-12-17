Husiler, Yemen Krizini Çözmeye Hazır: Yol Haritası İmzalamak İçin Bekliyorlar

Husiler'den Önemli Açıklama

Yemen'deki Husiler, yaklaşık 10 yıldır süren krizin çözülmesi için belirlenen yol haritasını imzalamaya "derhal" hazır olduklarını açıkladı. Bu açıklama, El-Mesire televizyon kanalı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Açıkladı

Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, başkent Sana'da Yemen'deki Birleşmiş Milletler Temsilciliği Ofisinin Müdürü Muhammed el-Gannam ile bir araya geldi. Görüşmede Amir, "Sana'nın tutumu açıktır ve Yemen'de siyasi çözüm sürecine girişin başlangıcı olarak yol haritasını imzalamaya derhal hazır olduğuna ilişkin herhangi bir şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

Amir, Sana yönetiminin ülkedeki barış süreci ile yol haritasının imzalanması arasında bir bağlantı kurulmasına yönelik her türlü girişimi tamamen reddettiğini belirtti ve bu yöndeki baskıların olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Kızıldeniz'deki Gerginlikler

Son dönemde Kızıldeniz'deki gerilimler de dikkat çekiyor. Husiler, İran'ın desteğiyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyuyor. Bunun yanı sıra bazı gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin bu eylemleri sonucunda birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Ayrıca, ABD'nin, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturduğunu duyurması dikkat çekti.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrol altındaki bölgelere yönelik saldırıları sonrası Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını bildirdi.