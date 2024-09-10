Husiler Yine ABD'ye Ait SİHA Düşürdü

Husilerin SİHA Başarısı

Yemen'deki İran destekli Husi güçler, Saada'da ABD'ye ait bir MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu operasyonun detaylarını paylaştı.

Bir SİHA Daha Düşürüldü

Seri, yaptığı açıklamada, düşürülen SİHA'nın, ABD ordusunun saldırı görevinde bulunduğunu ve Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını belirtti. Bu olay, 2023'te Husilerin düşürdüğü SİHA sayısını 9’a çıkardı.

Filistin'e Destek Çağrısı

Yahya Seri, kendilerini ABD ve İsrail'e karşı Gazze destek cephesi olarak tanımlayarak, "Aksa Tufanı’na destek amacıyla başlattığımız Vaat Edilen Fetih ve Kutsal Cihat Savaşı kapsamında mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.

Ürdün'den Gelen Eylem

Seri, Ürdün’de Mahir Ziyab el-Cazi tarafından gerçekleştirilen eylemi de takdir etti. El-Cazi, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailli'yi öldürmüştü. Husi sözcüsü, Arap ve İslam dünyasını Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Kızıldeniz'de Gerginlik

Yemen'deki Husilere bağlı güçler, Gazze'deki saldırılara yanıt olarak 31 Ekim'den itibaren İsrailli şirketlere ait ticari gemileri hedef almaya başladı. Bu durum, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki faaliyetlerini durdurmasına yol açtı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, Husi tehdidine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurdu. Ayrıca, Avrupa Birliği de Kızıldeniz’deki güvenliği sağlamak amacıyla Aspides misyonunu başlattı.

Küresel ticaretin önemli bir kısmının geçtiği Süveyş Kanalı üzerinden, Avrupa ile Asya arasında bağlantı sağlanıyor. Husilerin eylemleri, bu ticaret yollarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.