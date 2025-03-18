Husilerden İsrail'e Gerginlik Uyarısı: Gazze'ye Saldırılara Tepki

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı gerginliği tırmandırma tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:10
Husilerden İsrail'e Gerginlik Uyarısı: Gazze'ye Saldırılara Tepki

Husilere Göre Gerginlik Artabilir

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaptığı son saldırılara yanıt olarak gerginliği tırmandırma tehdidinde bulundu. Husilere ait SABA haber ajansı, Husi Yüksek Siyasi Konseyi'nin bu konudaki açıklamasını duyurdu.

İsrail'in Saldırıları ve ABD'nin Rolü

Husiler, İsrail'in sabah saatlerinde başlattığı saldırıların, uzun süredir Filistin halkının aç bırakılması ve yardım girişlerinin engellenmesiyle eş zamanlı olarak, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla gerçekleştiğine dikkat çekti. Saldırılar, Filistin müzakerelerinin zayıflatılması ve 15 ay süren "Aksa Tufanı" boyunca sağlanamayan siyasi başarıların hedef alınması olarak değerlendirildi.

Yemen, Filistin halkına destek vermeye ve gerginliği artırmaya devam edeceğini belirterek, saldırılara karşı halkın yalnız bırakılmayacağı vurgusu yaptı. Ateşkes anlaşmasının hükümsüz hale getirilmesinin ve ikinci aşamaya geçiş çabalarının engellenmesinin tamamen İsrail ve ABD'ye ait olduğu ifade edildi.

İsrail'in Yeniden Başlattığı Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi liderlerin talimatları doğrultusunda saldırıların yeniden başlatıldığını bildirirken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın bu talimatları verdikleri belirtildi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ve Tepkiler

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını belirterek, uluslararası arabulucu ülkelerin önünde sorumluluklarını yerine getirmeyip Gazze'deki Filistin halkına karşı "soykırımını" yeniden başlattığını ifade etti. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçladı ve savaşın yeniden başlamasına gerekçe olarak esirlerin geri getirilmesini gösterilmesinin bir aldatmaca olduğunu belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı siyasi hamlelerinin gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.

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