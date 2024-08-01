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Husilerden Tepki: Heniyye'nin Suikasti Gerginliği Artıracak

Husilerin lideri, Netanyahu'nun ABD dönüşü sonrası Heniyye'ye yapılan suikastın bölgedeki gerilimi artıracağını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:15
Husilerden Tepki: Heniyye'nin Suikasti Gerginliği Artıracak

Husilerden Pork Çıkış: Heniyye'nin Suikasti Gerginliği Tırmandıracak

Yemen merkezli İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü sonrası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının bölgesel gerilimleri artıracağına dair uyarıda bulundu.

Abdulmelik el-Husi'nin Açıklamaları

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun ABD'den dönüşü sonrası, ümmetin ve Filistin'in şehidi Heniyye'ye yönelik suikastın, bölgesel gerginliği belirgin bir şekilde artıracağını" ifade etti.

Uluslararası Tepki ve Suikast Suçlaması

El-Husi konuşmasında, "Heniyye'ye yönelik bu suikast, tüm uluslararası normların ve kutsallıkların ihlali, kibir dolu ve aşağılayıcı bir eylemdir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aynı zamanda, İsrail'e karşı uluslararası ölçekte güçlü bir askeri tepki verilmesi gerektiğini savundu. "Avrupalılar, İran'a yönelik siyasi ve diplomatik baskılar uygulayarak, İran'ın tepkisinin 'sembolik' olmasını sağlamaya çalışıyorlar, bu da İsraillilerin arzuladığı gibi gelişiyor" dedi.

Heniyye'nin Tahran'da Suikasta Uğraması

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğradı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahı Heniyye'nin kaldığı konuta düzenlenen saldırıyı duyurmuştu.

Hem İran hem de Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililerin olay ile ilgili bir açıklama yapmaktan çekindiği bildirildi. Not olarak, Heniyye 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

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