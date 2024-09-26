DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,25 -0,59%
ALTIN
2.937 -0,68%
BITCOIN
2.222.382,58 -2,6%

Husilerin 39 Operasyon Duyurusu ve Bölgesel Etkileri

Husiler, balistik füzeler ve İHA'larla 39 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. İşte detaylar ve bölgesel etkileri.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:47
Husilerin 39 Operasyon Duyurusu ve Bölgesel Etkileri

Husiler'den 39 Operasyon Duyurusu

Yemen'deki İran destekli Husiler, bu hafta içinde balistik füzeler, kanatlı füzeler ve insansız hava araçları ile toplamda 39 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Operasyon Detayları Belirsiz

Abdulmelik el-Husi, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, bu operasyona dair detay vermedi.

Filistin'e Destek Amacı

Husi, operasyonların Filistin'e destek kapsamında yapıldığını belirterek, "Bu hafta başardığımız 39 operasyon, bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Filistin 2' olarak adlandırdıkları yeni füze sisteminin üretimini de duyurdu.

Bölgesel Güvenlik Endişeleri

Husi, bu yeni füzelerin ülkenin stratejik konumunu kuvvetlendireceğini ve Kızıldeniz, Umman Denizi ve Aden Körfezi bölgelerinin, ABD ve İngiltere için yasak bölge haline geldiğini belirtti.

ABD'nin Müdahale Çabaları

Ayrıca Husi, ABD'nin Husilere baskı yapma girişimlerinin, askeri yeteneklerini daha da geliştirdiğini iddia etti.

İsrail ve Lübnan Gerilimi

Husi, İsrail'in Lübnan'daki gerilimi arttırma çabalarının, Hizbullah'ın Filistin halkına destek vermesini engelleme amacı taşıdığına vurgu yaptı.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına tepki olarak, 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli ticari gemilere el koyma eylemleri gerçekleştirdi. Bu durum, çok sayıda gemi işletmesinin Kızıldeniz seferlerini durdurmasına yol açtı.

ABD, Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Bu ülkeler, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Avrupa Birliği ve İtalya da benzer misyonlarla Kızıldeniz'deki güvenliği artırmayı hedefliyor. Dünyaca önemli bir ticaret rotası olan Süveyş Kanalı üzerinden %12'lik bir ticaret hacmi gerçekleştirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişmeler! Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı, 3 Amcanın Evi Arandı
2
Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
3
Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi
5
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
6
Macaristan'da Türk-Macar Kültür Yılı Kitap Fuarı Açıldı
7
Sudan'daki Savaş ve Uluslararası Çifte Standartlar

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!