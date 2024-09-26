Husilerin 39 Operasyon Duyurusu ve Bölgesel Etkileri

Husiler'den 39 Operasyon Duyurusu

Yemen'deki İran destekli Husiler, bu hafta içinde balistik füzeler, kanatlı füzeler ve insansız hava araçları ile toplamda 39 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Operasyon Detayları Belirsiz

Abdulmelik el-Husi, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, bu operasyona dair detay vermedi.

Filistin'e Destek Amacı

Husi, operasyonların Filistin'e destek kapsamında yapıldığını belirterek, "Bu hafta başardığımız 39 operasyon, bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Filistin 2' olarak adlandırdıkları yeni füze sisteminin üretimini de duyurdu.

Bölgesel Güvenlik Endişeleri

Husi, bu yeni füzelerin ülkenin stratejik konumunu kuvvetlendireceğini ve Kızıldeniz, Umman Denizi ve Aden Körfezi bölgelerinin, ABD ve İngiltere için yasak bölge haline geldiğini belirtti.

ABD'nin Müdahale Çabaları

Ayrıca Husi, ABD'nin Husilere baskı yapma girişimlerinin, askeri yeteneklerini daha da geliştirdiğini iddia etti.

İsrail ve Lübnan Gerilimi

Husi, İsrail'in Lübnan'daki gerilimi arttırma çabalarının, Hizbullah'ın Filistin halkına destek vermesini engelleme amacı taşıdığına vurgu yaptı.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına tepki olarak, 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli ticari gemilere el koyma eylemleri gerçekleştirdi. Bu durum, çok sayıda gemi işletmesinin Kızıldeniz seferlerini durdurmasına yol açtı.

ABD, Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Bu ülkeler, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Avrupa Birliği ve İtalya da benzer misyonlarla Kızıldeniz'deki güvenliği artırmayı hedefliyor. Dünyaca önemli bir ticaret rotası olan Süveyş Kanalı üzerinden %12'lik bir ticaret hacmi gerçekleştirilmektedir.