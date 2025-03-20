Husilerin Füze Saldırısı: İsrail'de Sirenler Çaldı

Husilerin Yemen'den ateşlediği füze, İsrail hava sahasına girmeden durduruldu; sirenler birçok şehirde çaldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:29
Husilerin Füze Saldırısı: İsrail'de Sirenler Çaldı

Yemen'deki Husilerin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından İsrail'de birçok kentte sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füzenin hava sahasına girmeden durdurulduğunu açıkladı.

İsrail devlet televizyonuna göre, Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere pek çok şehirde sirenlerin çalmasıyla birlikte halk sığınaklara koştu. Saldırı, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda bazı uçuşların gecikmesine yol açtı.

Kızıl Davut Yıldızı isimli acil yardım servisi, sığınaklara giden 13 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, yapılan açıklamalarda, füzenin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Husiler, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını duyururken, Gazze'de yürütülen ateşkesi bozdurup yeniden saldırılara başlamışlardı. Bu saldırılar, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarla örtüşmektedir.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart itibarıyla düzenlediği saldırılarda ise 710 kişinin hayatını kaybettiği ve 900'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Kapanan 73 Köy Yolu İçin Çalışmalar Devam Ediyor
2
Yozgat'ta Kara Saplanan Yolcu Otobüsündeki 22 Yolcu Kurtarıldı
3
Hamas: Arabulucularla Görüşmeler Sürüyor, Gazze'ye Saldırıları Durdurun
4
Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Zarar Gördü, Yol Çöktü
5
Hamaney: İsrail'in Gazze Saldırıları Büyük Bir Suç
6
Hava Sıcaklığı 60 İlde 10 Derecenin Altına Düştü
7
Antalya'da Operasyon: 45 Şüpheli Yakalandı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!