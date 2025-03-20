Husilerin Füze Saldırısı: İsrail'de Sirenler Çaldı

Yemen'deki Husilerin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından İsrail'de birçok kentte sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füzenin hava sahasına girmeden durdurulduğunu açıkladı.

İsrail devlet televizyonuna göre, Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere pek çok şehirde sirenlerin çalmasıyla birlikte halk sığınaklara koştu. Saldırı, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda bazı uçuşların gecikmesine yol açtı.

Kızıl Davut Yıldızı isimli acil yardım servisi, sığınaklara giden 13 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, yapılan açıklamalarda, füzenin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Husiler, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını duyururken, Gazze'de yürütülen ateşkesi bozdurup yeniden saldırılara başlamışlardı. Bu saldırılar, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarla örtüşmektedir.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart itibarıyla düzenlediği saldırılarda ise 710 kişinin hayatını kaybettiği ve 900'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmektedir.