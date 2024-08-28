Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Husilerin Hedef Aldığı Yunan Gemisi Kızıldeniz'de Petrol Sızdırıyor

Pentagon, Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisinin petrol sızdırabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:42
Husilerin Hedef Aldığı Yunan Gemisi Kızıldeniz'de Petrol Sızdırıyor

Pentagon'dan Husilere Dikkat Çeken Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Yemen merkezli İran destekli Husi unsurlarının Kızıldeniz'de saldırısına uğrayan bir Yunan gemisinin çevresel tehlike oluşturabileceğine dair endişelerini ifade etti.

Petrol Sızıntısı İhtimali

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında "MV Sounion" adlı geminin yanmakta olduğunu ve "petrol sızdırıyor" görüntüsü sergilediğini aktardı. Ryder, bu durumda büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceğini belirtti.

Husilerin Eylemleri ve Sonuçları

Husilerin, 21 Ağustos tarihinde gemiyi hedef alarak "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesini öne sürdüğü açıklandı. Abda Sharif, İngiltere'nin Sana Büyükelçisi, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ancak geminin ağır hasar aldığını ve Kızıldeniz'de mahsur kaldığını bildirdi. Geminin 150 bin ton petrol taşıdığı ifade edildi.

Kızıldeniz'deki Güvenlik Durumu

Husiler, 31 Ekim 2023 tarihten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlerin ticari gemilerine yönelik saldırılar düzenliyor. Bu eylemler neticesinde birçok gemicilik firması Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurarak Husi tehdidine karşı önlem almakta. Ayrıca, Avrupa Birliği de Kızıldeniz'de güvenlik sağlamak amacıyla Aspides misyonunu başlattı.

Süveyş Kanalı ve Küresel Ticaret

Küresel ticaretin yaklaşık %12'si, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan ve Avrupa ile Asya arasında en kısa rota olan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar