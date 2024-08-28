Husilerin Hedef Aldığı Yunan Gemisi Kızıldeniz'de Petrol Sızdırıyor

Pentagon'dan Husilere Dikkat Çeken Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Yemen merkezli İran destekli Husi unsurlarının Kızıldeniz'de saldırısına uğrayan bir Yunan gemisinin çevresel tehlike oluşturabileceğine dair endişelerini ifade etti.

Petrol Sızıntısı İhtimali

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında "MV Sounion" adlı geminin yanmakta olduğunu ve "petrol sızdırıyor" görüntüsü sergilediğini aktardı. Ryder, bu durumda büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceğini belirtti.

Husilerin Eylemleri ve Sonuçları

Husilerin, 21 Ağustos tarihinde gemiyi hedef alarak "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesini öne sürdüğü açıklandı. Abda Sharif, İngiltere'nin Sana Büyükelçisi, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ancak geminin ağır hasar aldığını ve Kızıldeniz'de mahsur kaldığını bildirdi. Geminin 150 bin ton petrol taşıdığı ifade edildi.

Kızıldeniz'deki Güvenlik Durumu

Husiler, 31 Ekim 2023 tarihten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlerin ticari gemilerine yönelik saldırılar düzenliyor. Bu eylemler neticesinde birçok gemicilik firması Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurarak Husi tehdidine karşı önlem almakta. Ayrıca, Avrupa Birliği de Kızıldeniz'de güvenlik sağlamak amacıyla Aspides misyonunu başlattı.

Süveyş Kanalı ve Küresel Ticaret

Küresel ticaretin yaklaşık %12'si, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan ve Avrupa ile Asya arasında en kısa rota olan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşmektedir.