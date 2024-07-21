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Husilerin hedefindeki İsrail'deki Eylat Limanı'nda çalışanların yarısı işten çıkarılıyor

İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eylat Limanı'nda, Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle çalışanların yarısının işten çıkarılacağı...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:24
Husilerin hedefindeki İsrail'deki Eylat Limanı'nda çalışanların yarısı işten çıkarılıyor İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eylat Limanı'nda, Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle çalışanların yarısının işten çıkarılacağı belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Eylat Limanı Müdürü Gideon Golber, Husilerin bölgedeki faaliyetlerinin etkisi konusunda açıklamalarda bulundu.

Golber, geçen yılın kasım ayının sonunda Husilerin "NYK" adlı gemiyi mürettebatıyla kaçırması ve nakliye hattını kapatması sonrasında, Eylat Limanı'nın faaliyetlerini durdurduğunu aktardı.

Gemilerin Eylat Limanı'na başka herhangi bir rotadan ulaşamadığını ifade eden Golber, "Tüm faaliyetler durdu ve gelirler de durdu." ifadelerini kullandı.

Eylat Limanı'nın büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde bulunduğunu ve bu hafta işçilerin yarısının çıkarılacağını belirten Golber, çalışan sayısının toplamda 400 ila 520 arasında değiştiğini kaydetti.

- Ne olmuştu?

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

İsrail, cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Saldırıdan saatler sonra Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eylat) şehrinde düşman İsrail’in hassas bölgelerine karşı bir dizi balistik füzelerle operasyon düzenledi." açıklamasını yapmıştı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail topraklarına doğru ilerleyen karadan karaya bir füzenin önlendiğini duyurmuştu.

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