Husilerin Lideri El-Husi'den İsrail'e Sert Tehdit: Ateş Yağdıracağız

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze'de savaşın yeniden başlaması halinde İsrail'e yönelik tehditlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 06:09
Husilerin Lideri El-Husi'den İsrail'e Sert Tehdit: Ateş Yağdıracağız

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze Şeridi'nde olası bir çatışmanın yeniden başlaması durumunda İsrail'e "ateş yağdıracakları" tehdidinde bulundu.

El-Husi, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği açıklamada, "Filistin halkına ve Hamas’ın askeri kolu olan Kassam Tugayları başta olmak üzere Filistinli direniş gruplarındaki mücahit kardeşlerimize destek olma yönündeki duruşumuzun ve dini, insani, ahlaki bağlılığımızın kararlılığını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesten kaçmasına ve ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için oyalama taktikleri geliştirdiğine dikkat çeken el-Husi, "Gazze'ye savaşın geri dönmesi durumunda, düşman rejimin (İsrail) tüm bölgelerine ve özellikle Tel Aviv olarak isimlendirilen işgal altındaki Yafa'ya ateş yağdıracağız." dedi.

Ayrıca, el-Husi, İsrail'e karşı çeşitli yollarla askeri müdahaleye geri dönecekleri konusunda uyarıda bulundu. Husiler, Kasım 2023'ten bu yana, Gazze ile dayanışma amacıyla, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz’de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçları ile hedef almaya başlamıştı.

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