Husilerin Petrol Saldırıları Deniz Ekosistemini Tehdit Ediyor

CENTCOM'dan Husilere Uyarı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin petrol tankerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların deniz ekosistemini tehdit ettiğini duyurdu.

Tanker Saldırıları

CENTCOM, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de bulunan MV Blue Lagoon 1 ve MV Amjad isimli Panama ve Suudi Arabistan bandıralı tankerlerine saldırdığına dair açıklama yaptı. Bu saldırıların, bölgedeki ve küresel ticareti tehdit ettiği, ayrıca deniz ekosistemini ve sivil denizcilerin yaşamlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Saldırının Boyutu

Açıklamada, MV Amjad'ın yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıdığı ve bu miktarın, 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayarak hala yanmaya devam eden MV Delta Sounion'un taşıdığı miktarın yaklaşık iki katı olduğuna vurgu yapıldı.

Uluslararası İş Birliği

CENTCOM, Husilerin saldırılarına rağmen, deniz ticaretini koruma ve çevresel etkileri azaltma amacıyla uluslararası ortaklar ve müttefiklerle iş birliğine devam edeceğini açıkladı.

Olayın Arka Planı

Öte yandan, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) tarafından 21 Ağustos'ta yapılan bir duyuruda, Yemen'in batısındaki Hudeyde açıklarında ticari bir gemiye, yaklaşık 15 kişinin bulunduğu iki küçük tekne tarafından yaklaşılması ve ardından hafif silah ateşi açılması rapor edildi. Daha sonra, ticari geminin ikinci kez saldırıya uğradığı ve yangın çıktığı bildirildi.