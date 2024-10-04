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Husilerin Yemen'de Hava Saldırıları Hakkında Duyurusu

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kentlere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:41
Husilerin Yemen'de Hava Saldırıları Hakkında Duyurusu

Husiler, Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana, Zemar, Hudeyde ve El-Beyda şehirlerine toplamda 15 hava saldırısı gerçekleştirdiğini kamuoyuyla paylaştı.

Husilere ait El-Mesira televizyonuna göre, koalisyon uçakları başkent Sana'nın Es-Sevra bölgesindeki bakım alanına dört hava saldırısı düzenlerken, Hudeyde Uluslararası Havalimanı ve El-Kesib bölgesine yedi saldırı gerçekleştirdi.

Zemar bölgesinin güneyine bir saldırı yapılırken, El-Beyda'nın doğusundaki Mukeyras kasabasına ise üç hava saldırısı gerçekleştirilmiştir. Hava saldırıları sonrası herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi ve ABD ile İngiltere’den de konuya dair bir açıklama gelmedi.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki askeri faaliyetlerine tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana, Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymakta ve bu gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemektedir.

Bu eylemlerin sonucunda birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini askıya alma kararı aldı. ABD, bölgedeki deniz ticareti güvenliği endişeleri nedeniyle 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturduğunu açıkladı.

ABD güçleri, Yemen'den fırlatılan çeşitli füze ve kamikaze dronlarını düşürdüğü bildirilmekte. Avrupa Birliği de Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği sağlamak amacıyla 19 Şubat’ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya 5 Mart’ta bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Akdeniz ile Kızıldeniz arasında en kısa geçişi sağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılan küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin gerçekleştiği belirtildi.

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