Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hüyük Çileği Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hüyük çileğinin AB'den tescil almasını kutladı ve ürünün uluslararası önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:46
Hüyük Çileği Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Hüyük Çileği'ne AB'den Coğrafi İşaret Tescili

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hüyük çileğinin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi. Yumaklı, "Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor." dedi.

Coğrafi İşaret Tescil Süreci

Yumaklı, Hüyük çileğinin bu tesciliyle birlikte Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan 25'inci ürününü elde ettiğini belirtti. Konya'nın ilk AB tescilli ürünü olan Hüyük çileğinin, tarım sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Hüyük çileği, çok kısa bir süre içerisinde listenin yeni üyeleriyle beraber genişleyecek," diyen Bakan Yumaklı, yerel ürünlerin uluslararası düzeyde tanınmasının önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar