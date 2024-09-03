Hüyük Çileği Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Hüyük Çileği'ne AB'den Coğrafi İşaret Tescili

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hüyük çileğinin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi. Yumaklı, "Bereketli Anadolu'nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor." dedi.

Coğrafi İşaret Tescil Süreci

Yumaklı, Hüyük çileğinin bu tesciliyle birlikte Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan 25'inci ürününü elde ettiğini belirtti. Konya'nın ilk AB tescilli ürünü olan Hüyük çileğinin, tarım sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Hüyük çileği, çok kısa bir süre içerisinde listenin yeni üyeleriyle beraber genişleyecek," diyen Bakan Yumaklı, yerel ürünlerin uluslararası düzeyde tanınmasının önemine dikkat çekti.