Hüzbullah İsrail'e karşılık geldi: İsrail'e ait askeri mevziye saldırdı

Lübnan ve İsrail arasında sınırda yaşanan gerilim tırmanıyor. Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgal ettiği Şebaa Çiftlikleri'ndeki bir askeri mevziye füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise karşılık olarak Lübnan'ın güneyine fosfor bombası attığını ve şüpheli bir sızma girişimini önlediğini açıkladı.

Hüzbullah İsrail'e karşılık geldi: İsrail'e ait askeri mevziye saldırdı
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Lübnan'ın güneyi sınırındaki İsrail askeri noktasına füze saldırısı düzenleyen Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Hizbullah, İsrail'e karşı gerçekleştirdiği füze saldırısının detaylarını paylaştı.

Lübnan'ın İsrail tarafından işgal edilen Şebaa Çiftlikleri'nde bulunan Radar askeri noktasına füze atıldığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Ayta eş-Şaab ve Ed-Duhayra bölgesine fosfor bombasıyla karşılık verdi.

Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine şüpheli bir sızma girişimi olduğu yönünde raporlar alan İsrail ordusu, arama çalışmaları sonucunda güvenlik riskini ve sızmayı bertaraf ettiğini açıkladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları 8 Ekim 2023'ten beri sürüyor. Çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 167 Hizbullah üyesi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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