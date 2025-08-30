Huzur İstanbul uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen 'Huzur İstanbul' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 253 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 621 kişi gözaltına alındı.

Uygulamanın aşamaları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşama, saat 20.00-22.00 arasında 211 nokta ve 1382 personel ile sabit yol uygulaması şeklinde yürütüldü. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1285 personel katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Sorgulama, gözaltılar ve ele geçirilenler

Uygulama kapsamında toplam 362 bin 577 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 253 şüphelinin de bulunduğu 621 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 19 ruhsatsız tabanca, 12 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 12 fişek, 2 bin 400 gram uyuşturucu madde, 75 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Denetimler ve trafik sonuçları

Ekiplerce 622 umuma açık yer denetlendi.

Trafik denetimlerinde 43 bin 532 araç ile 3 bin 510 motosiklet kontrol edildi; 2 bin 303 araç ve motosiklet ile 16 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde 10 araç trafikten men edilirken toplam 789 bin 70 lira trafik cezası kesildi.