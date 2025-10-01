Huzur İstanbul Uygulamasında 909 Kişi Gözaltına Alındı

Uygulama ve zamanlaması

İstanbul genelinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen Huzur İstanbul uygulaması iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında, 209 noktada 1339 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması şeklinde yürütüldü. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında, 1264 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim yapılarak tamamlandı.

Kimlik ve gözaltılar

Uygulama kapsamında 354 bin 563 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 472 şüphelinin de bulunduğu toplam 909 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Denetimlerde 46 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 350 fişek, 860 gram uyuşturucu madde ile 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İş yeri ve yabancı uyruklu denetimleri

Ekipler tarafından toplam 435 umuma açık iş yeri denetlendi; denetimler sonucunda 2 yabancı uyruklu şahıs deport edildi.

Trafik denetimleri ve cezalar

Trafik denetimlerinde 41 bin 825 araç ve 1214 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 3 bin 278 araç ve motosiklet ile 25 sürücü hakkında işlem yapıldı, 7 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında toplam 1 milyon 58 bin 827 lira trafik cezası kesildi.

Yetkili açıklaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.