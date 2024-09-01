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Hvaldimir, Ünlü Casus Balina Hayatını Kaybetti

Norveç açıklarında ölen Hvaldimir, Rus ordusu tarafından eğitim aldığı düşünülen beluga balinasıydı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:54
Hvaldimir, Ünlü Casus Balina Hayatını Kaybetti

Hvaldimir'in Trajik Ölümü

Norveç'te, "casus balina" olarak bilinen Hvaldimir isimli beluga balinasının yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu balina, ihtimallere göre Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğünden bu şekilde anılmaktaydı.

Doğa Koruma Çalışmaları

Balinayı koruma amacıyla faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen Marine Mind isimli kuruluşun kurucu ortaklarından Sebastian Strand, Norveç açıklarında Hvaldimir'in cesedine rastladıklarını bildirdi. Strand, balinanın ölüm sebebinin henüz netlik kazanmadığını belirtiyor.

Yara İzlerinin Sırrı

Strand, Hvaldimir'in vücudundaki yara izlerinin büyük ihtimalle kuşlar veya diğer deniz canlıları tarafından oluşturulduğunu kaydetti. "Bu çok üzücü. Hvaldimir, Norveç'te binlerce insanın kalbine dokunmuştu," diyerek üzgün olduğunu dile getirdi.

2019 Yılına Dönüş

Balinanın hikayesi, 2019 yılında Norveç'in kuzeyinde özel bir cihazla donatılmış haldeyken yakalandığı döneme dayanıyor. O tarihten itibaren dünya genelinde "casus balina" olarak tanınmaya başlamıştı.

Kaynağı Belirsiz Mekanizma

Norveçli yetkililer, Hvaldimir'in üzerinde bulunan mekanizmanın özel olarak tasarlanmış olduğuna dikkat çekti ve her iki tarafta da GoPro kameralarına uygun yuvalar bulunduğunu belirtti. Mekanizmanın klipslerinde ise "St. Petersburg" ifadesinin yer aldığı, Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanması tarafından eğitildiği teorilerini güçlendirdiği ifade edildi.

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