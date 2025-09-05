DOLAR
Hyundai Georgia Tesisinde ICE Baskını: 475 Kişi Gözaltına Alındı

ICE'nin Georgia'daki Hyundai elektrikli araç bataryası tesisine düzenlediği baskında 475 kişi gözaltına alındı; FBI ve eyalet polisi operasyonu destekledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:25
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin, Georgia eyaletinin Ellabell kentindeki Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisine düzenlediği baskında 475 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonun Detayları

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlara ilişkin devam eden bir cezai soruşturma kapsamında, yargıç tarafından verilen arama emriyle gerçekleştirildiği belirtildi. Baskına Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisinin eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, vizelerinin süresi geçmiş veya yasa dışı statüde olan 475 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltına alınanların Hyundai'nin yanı sıra çeşitli aracı şirketlere de çalıştığı kaydedildi.

Hyundai'nin Açıklaması

Hyundai tarafından yapılan yazılı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve özel koşulları anlamak için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, Bugün itibarıyla, gözaltına alınanların hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company'de çalışmadığını anlıyoruz. ifadesine yer verildi.

İlerleyen Süreç

İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, soruşturmaya ve baskına ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşmak üzere bir basın toplantısı planladığı bildirildi.

