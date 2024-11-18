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I. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'tan Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi, 7 Aralık'ta başlayacak I. Anadolu Opera ve Bale Festivali ile yerel sanatı evrensel değerlerle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:29
I. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'tan Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ten Heyecan Verici Açıklama

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacak olan I. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni duyurdu. Sağtürk, operaya ve bale ile ilk kez tanışacak seyircilerin eserlerden mutluluk duyarak ayrılacağına dair inancını dile getirdi.

Festivalin Detayları ve Hedefleri

Opera Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısında Sağtürk, festivalin başarıyla hayata geçmesi için gerekli planlamaların titizlikle yapıldığını vurguladı. Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmanın hedeflendiği festival, Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay gibi 5 şehirde 14 temsil sunacak. Festivalde yer alan eserler arasında bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserler yer alacak.

Çocuklar İçin Özel Etkinlikler

Sağtürk, özellikle çocukların festivalde özel bir yer alacağına dikkat çekerek, onlara yönelik hazırlanan etkinliklerle sanata olan ilgilerinin artırılacağını belirtti. Ayrıca, 'Yetenek Her Yerde' slogansıyla düzenlenecek etkinliklerde gençlerin sanat eğitimine yönelik atölyeler ve söyleşiler yapılacak.

Genişletilmiş Gelecek Hedefleri

Tan Sağtürk, festivalin yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, kültürel köprüler kuracak yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. 2025 yılında festivalin kapsamının 18 il daha genişletileceğini belirten Sağtürk, Edirne'den Kars'a kadar geniş bir coğrafyada opera ve baleyi sanatseverlerle buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sanatın Gücü ve Tarihi Dönüşüm

Sanatın toplumların kültürel kimliğini güçlendirdiğini belirten Sağtürk, Anadolu'nun altyapısının bu tür etkinlikler için çok uygunsuz olduğunu ifade etti. Sanatla büyüyen nesillerin aydınlık bir gelecek inşa edeceğine inandıklarını söyledi. Festival esnasında yerel unsurların da öneminin vurgulanacağını belirtti.

Festival Programı

I. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte, çeşitli şehirlerde yerel ve ulusal sanatçıların gösterimleri ile dolu bir program sunulacak:

  • Şırnak: "Şehr-i Nuh" konseri ve "Sihirli Dünya" çocuk oyunu
  • Erzincan: "Okulumuz Orman" çocuk oyunu, "Carmen" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası"
  • Kırklareli: "Rezonans", "Öylesine Bir Dinleti" eserleri
  • Ardahan: "Folkloroma", "Barış Ormanı" çocuk oyunu ve "Tango Tango" konseri
  • Hatay: "Apollo ve Dafne" sahne kantatı

Sağtürk, festival boyunca sanatın herkes tarafından ücretsiz olarak deneyimlenmesini sağlamak amacıyla önemli bir organizasyon planlamasının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (ortada), Opera...

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (ortada), Opera Sahnesinde "I. Anadolu Opera ve Bale Festivali"ne ilişkin 6 bölge müdürü ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (ortada), Opera...

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (ortada), Opera Sahnesinde "I. Anadolu Opera ve Bale Festivali"ne ilişkin 6 bölge müdürü ile birlikte açıklamalarda bulundu.

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