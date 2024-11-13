IAAF İstanbul 5. Sanat ve Antika Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor

IAAF İstanbul 5. Sanat ve Antika Fuarı Başladı

IAAF İstanbul 5. Sanat ve Antika Fuarı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Sanatseverleri 17 Kasım'a kadar ağırlayacak olan fuar, sanat ve antika meraklılarını bir araya getiriyor.

Sanatçılardan Beklentiler

Fuara katılan sanatçılardan Sertap Yeğin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür fuarların sanatçıların eserlerini sergilemesi ve sanatseverlerle buluşma fırsatı sağladığını belirtti. Yeğin, IAAF İstanbul'un Türkiye'de gerçekleştirilen sanat fuarları arasında öne çıktığını vurgulayarak, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Katıldığımız tüm fuarlarda güzel geri dönüşler alıyoruz," dedi.

Sanatçı Emine Bayraktar ise daha önce pastel çalışmalarıyla ön plana çıktığını, bu kez yağlı boya çalışmalarıyla katıldığını ifade etti. Bayraktar, fuarla ilgili olarak sanatseverleri etkinliğe davet ederken, sanatçıların birbirleriyle etkileşimlerinin önemine dikkat çekti.

Fuarın Genel Atmosferi

İmza Sanat Galeri kurucularından Mehmet Ali Ertek, fuara olan ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, "Gerçekten yeni ve usta pek çok sanatçının katıldığı bir fuar. Biz galeri olarak çok sayıda sanatçıyla katıldık," şeklinde konuştu. İlk günkü ilginin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Ertek, "İnsanlar heyecan içinde, genel olarak katılımcıların heyecanı da çok yüksek. Biz galeri olarak bir yapay zeka kiosku ekledik. Bu da sanatseverlerin farklı bir sanat tecrübesi yaşamasını sağlıyor," dedi.

Fuara kapsamında gerçekleşecek söyleşi, panel ve oturumlarla; sanat, tarih ve koleksiyon bilinci gibi önemli konulara ışık tutulması hedefleniyor. 17 Kasım'a kadar tüm sanatseverler için kapılarını açık tutan fuar, kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.