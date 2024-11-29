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Ian Berry'nin 'Denim Ötesi' Sergisi Kalyon Kültür'de Sanatseverlerle Buluştu

İngiliz sanatçı Ian Berry, 'Denim Ötesi' sergisini Kalyon Kültür'de açtı. Sergi, 14 Şubat 2025'e kadar gezilebilecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:25
Ian Berry'nin 'Denim Ötesi' Sergisi Kalyon Kültür'de Sanatseverlerle Buluştu

Ian Berry'nin 'Denim Ötesi' Sergisi Kalyon Kültür'de Açıldı

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin 'Denim Ötesi (Beyond Denim)' isimli sergisi, Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluştu. Denim kumaşı ile çağdaş sanatı birleştiren Berry, etkinlikte bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından geniş bir yelpazeyi ziyaretçilere sunuyor.

Denim ile Sanat Yapma Hikayesi

AA muhabirine konuşan Berry, 20 yıl önce reklamcılık alanında eğitim aldığını ve o süreçte Tony Blair'in portresini farklı tonlardaki gazete kupürleri ile yaptığını belirtti. Annesinin dolabında karşılaştığı kot yığını, sanat serüveninin başlangıcını oluşturdu. O dönemden itibaren kot kumaşı ile eserler yaratmaya başladığını söyleyen Berry, "Başlangıçta eğlencelik bir şeydi. Zamanla bu malzeme benim için hem iyi hem kötü çağdaş zamanları yansıtmanın harika bir yolu oldu," dedi.

Serginin Öne Çıkan Eserleri

Sergide 'Gizli Bahçe' gibi çeşitli eserlerin yer aldığını belirten Berry, İstanbul'daki sanatseverleri çalışmalarıyla buluşturmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. "Sergide farklı parçalar var. İnsanların tepkileri, sergilendiği alanlara uyum sağladığını gösteriyor," diyen sanatçı, İstanbul'a özel bir çalışma eklemeyi düşündüğünü de açıkladı.

Kalyon Kültür'ün Misyonu

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalyon Kültür’de yapılan çalışmalarla tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmayı amaçladıklarını belirtti. Kalyoncu, sanatın toplumu nasıl iyileştirebileceğinin altını çizerek, "Şiddeti, öfkeyi, kavgayı, sanat iyileştirir," dedi.

Gazetecilik ve Sanatın Buluşması

Serginin küratörü Aslı Bora, Ian Berry'nin kot kumaşı ile sanat eseri üreten ilk isimlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Berry, tüketim mekanizmasının içinden denim kumaşını alıyor ve alternatif bir sorgulama alanı sunuyor," dedi. Ayrıca, sergi kapsamında uluslararası müzecilik kriterlerine uygun atölyeler düzenleneceğini de duyurdu.

Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta açılan sergi, 14 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi (Beyond Denim)" isimli sergisi Kalyon Kültür'de...

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi (Beyond Denim)" isimli sergisi Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluştu. Denim kumaşı çağdaş sanatla ilk kez buluşturan ve çarpıcı eserlerle tanınan Berry, bu sergisinde bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından geniş bir yelpazeyi sanatseverlere sunuyor.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi (Beyond Denim)" isimli sergisi Kalyon Kültür'de...

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi (Beyond Denim)" isimli sergisi Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluştu. Denim kumaşı çağdaş sanatla ilk kez buluşturan ve çarpıcı eserlerle tanınan Berry, bu sergisinde bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından geniş bir yelpazeyi sanatseverlere sunuyor.

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