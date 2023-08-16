İatanbul barajlarındaki su tükeniyor! İSKİ'den dikkat su tasarrufu çağrısı..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşlara su tasarrufu ile ilgili uyarılarda bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada su sarfiyatını azaltacak önlemler tek tek sıralandı.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'un bu yaz son derece kurak bir dönem yaşadığı ve değişen alışkanlıklar ile suyun dikkatli kullanılmasının su arzını korumanın anahtarı olduğu belirtildi.

"Doluluk %33'e düştü"





Kentteki baraj doluluk oranının yüzde 33'e düştüğü belirtilen açıklamada, İSKİ'nin su tüketimini azaltan ve hane bütçesine katkı sağlayan su tasarrufu önerileri sıralandı. Evlerdeki su tüketiminin yüzde 70'inin tuvalet ile banyolardan kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, sızdıran muslukların onarılmasıyla yılda ortalama 6 ton atık su tasarrufu sağlanabileceği belirtildi. Açıklamada, musluğun altındaki vana sayısının azaltılması veya musluk başlığına perlatör takılmasının akan sudan yüzde 50 tasarruf sağlayabileceği belirtildi.

"İSKİ'den su tasarrufu önerileri"

Sızdıran tuvalet rezervuarının aslında günde 700 litre gibi bir su tüketimine neden olduğunun vurgulandığı açıklamanın içeriğinde bazı öneriler şu şekilde aktarıldı:

- Mümkünse klozetinizi daha küçüğüyle değiştirin. Banyoda bir dakika daha az zaman harcarsınız ve yılda ortalama 16 ton su tasarrufu sağlarsınız. Duş sırasında sabunlanırken suyunuzu açık olarak bırakmayın.

- Ellerinizi yıkarken, yüzünüzü yıkarken veya tıraş olurken musuluğunuzu kapalı olarak tutun. Ellerinizi sürekli akan musluk suyu altında yıkarsanız, suyunuzun yüzde 75'inin boşa gidebileceğini unutmayın

- Kombinizin suyu ısıtmasını beklediğiniz süreçte akan suyu bir kabın içine toplayın ve başka amaçlar için kullanın.

- Çamaşır makinesini veya bulaşık makinesini tamamen dolmadan çalıştırmayınız. Bulaşıkları makinede yıkayın, elde değil. Durulama başına 110 litre su israfından kaçının.

- Elde yıkama yerine makinede yıkama yılda ortalama olarak 9 ton su tasarrufu sağlar. Sebze ve meyveleri ise akan su altında değil, bir kapta yıkayın.

- Halıları yıkamak yerine silmeyi tercih edin.

Açıklamada ayrıca, evsel arıtmaların çıkış sularını temizlik için kullanılması tavsiyesi de belirtildi.

İSKİ'nin İstanbul'a ulaştırdığı su, en az altı ayda bir yeni tip konut su tesisatı kullanılması veya depoların temizlenmesi durumunda sağlıklı ve güvenlidir. Sulama yapıyorsanız şayet bu durumu sabah veya akşam yapın ve bu sayede buharlaşmadan kaynaklı kayıpları önlemiş olun. En güçlü yöntemin damla sulama şeklinde olduğunu unutmayın.

Arabayı akan suyla değil de kova ve fırça ile yıkayın, mümkünse halıları yıkamak yerine silin. Sokakta gördüğünüz su akıntılarını İSKİ'ye bildirin.

Her tüketim malzemesinin üretiminde su kullanıldığına, israf edilen birçok şeyin aslında su kaybına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, İSKİ faturalarının kağıt yerine SMS veya e-posta ile gönderilmesini sağlayan "Dijital Fatura" uygulamasına da dikkat çekildi.