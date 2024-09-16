İBB 21 Yeni Kreşi Hizmete Aldı

İBB'den Çocuklara Yeni Eğitim Alanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için 21 yeni kreşi faaliyete geçirdi. Kreşlerin açılışı, Sultangazi Cebeci Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yapıldı.

Açılış Töreninde Sıcak Atmosfer

Açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ile Avcılar, Eyüpsultan ve Silivri belediye başkanları katıldı. İmamoğlu, açılışı yapılan kreşlerin Eyüpsultan, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Beyoğlu, Çekmeköy, Pendik, Sultangazi, Kadıköy, Ümraniye, Bakırköy, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde bulunduğunu belirtti.

Kreş Sayısı 100'ü Aştı

İmamoğlu, mevcut kreş sayısının 100'ü aştığını ifade ederek, projelerinin insan odaklı olduğunu ve çocukların hayata en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurguladı. Yarı dönemde açılacak ve inşaatı süren diğer kreşlerle birlikte toplamda 160’a yaklaşacağını aktardı.

İleriye Dönük Eğitim Vurgusu

İmamoğlu, "İstanbul'a 160’e yakın kreşi kazandırabiliyorsak, bu, ülkemizin kaynaklarını milletin geleceği için kullanma karakterini göstermektedir" dedi. Kreşlerin dizaynı ve kalitesinin İstanbul'daki diğer kreşlerden daha üstün olduğunu belirtti.

Çocukların Gelişimi Değerlendiriliyor

İmamoğlu, kreşlere giden çocukların bir yıl içinde gösterdiği gelişimle ilgili olarak, "Bu bağlamda, çocuklarımızın medeniyet ve çağdaşlık temelinde bir toplum oluşturmaları için sorumluluğumuz çok büyük" dedi.

Açılış sonrası protokol üyeleri, Sultangazi Cebeci Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'ni gezerek kreşin işleyişi hakkında bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen "21 Yuvamız İstanbul Kreşi"nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen "21 Yuvamız İstanbul Kreşi"nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen "21 Yuvamız İstanbul Kreşi"nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.