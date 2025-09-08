İBB AKOM'dan İstanbul Trafiğini İzledi: Okullar Açıldı, Yoğunluk Yönetimi

Okulların açıldığı ilk iş gününde koordineli takip

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması dolayısıyla kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan takip etti.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, okulların açılması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı alınan tedbirlerin AKOM üzerinden yürütüldüğünü belirterek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aslan, alınan önlemlerin sonuç verdiğini vurgulayarak trafikte ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi.

Tedbirler kapsamında kazalara ve araç arızalarına hemen müdahale edilerek yolların açık tutulduğu, ana arterler ile okul önlerinde trafik denetim ve yönlendirmeleri yapıldığı aktarıldı. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'daki trafik yoğunluğu da aldığımız tedbirler neticesinde, Valiliğimizle beraber problemsiz şekilde akıyor. Umuyorum bundan sonra da böyle olur. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin hem İstanbul'daki çocuklarımıza, gençlerimize hem de tüm Türkiye'deki gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

