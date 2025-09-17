İBB, Ataşehir’de 19. Kent Lokantası’nı Açtı

Örnek Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ataşehir'de kurulan Kent Lokantası hizmet vermeye başladı. Açılış, Örnek Mahallesi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da 19. Kent Lokantası'nın Ataşehir'de açıldığını ifade etti. Aslan, kent lokantalarının Anadolu Yakası'nda 7, Avrupa Yakası'nda 12 noktada hizmet verdiğini aktardı.

Aslan, lokantalarda istihdam edilen çalışanların tamamının kadın olduğunu vurgulayarak, "Bir taraftan kadınların toplumsal, sosyal hayata katılmalarını sağlarken bir taraftan da ekonomik özgürlüklerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem burada hizmet ediyorlar, bir gönül dostluğu yapıyorlar hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar." dedi.

İBB yetkilileri, Kent Lokantası'nda bir öğün yemeğin 70 lira olduğunu, İstanbulkart ile alındığında ücretin 60 liraya düştüğünü kaydetti. Konuşmaların ardından Nuri Aslan, lokantadaki ilk yemeğin servisini yaptı.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir katıldı.