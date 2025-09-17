İBB, Ataşehir’de 19. Kent Lokantası’nı Açtı

İBB Ataşehir'de 19. Kent Lokantası'nı hizmete açtı; tesis kadın istihdamı sağlıyor. Bir öğün 70 TL, İstanbulkart ile 60 TL.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:57
İBB, Ataşehir’de 19. Kent Lokantası’nı Açtı

İBB, Ataşehir’de 19. Kent Lokantası’nı Açtı

Örnek Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ataşehir'de kurulan Kent Lokantası hizmet vermeye başladı. Açılış, Örnek Mahallesi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da 19. Kent Lokantası'nın Ataşehir'de açıldığını ifade etti. Aslan, kent lokantalarının Anadolu Yakası'nda 7, Avrupa Yakası'nda 12 noktada hizmet verdiğini aktardı.

Aslan, lokantalarda istihdam edilen çalışanların tamamının kadın olduğunu vurgulayarak, "Bir taraftan kadınların toplumsal, sosyal hayata katılmalarını sağlarken bir taraftan da ekonomik özgürlüklerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem burada hizmet ediyorlar, bir gönül dostluğu yapıyorlar hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar." dedi.

İBB yetkilileri, Kent Lokantası'nda bir öğün yemeğin 70 lira olduğunu, İstanbulkart ile alındığında ücretin 60 liraya düştüğünü kaydetti. Konuşmaların ardından Nuri Aslan, lokantadaki ilk yemeğin servisini yaptı.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
3
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
4
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa