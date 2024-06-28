İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Ortak Akıl Zirvesi'nde 2050 vizyonunu vurguladı

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen “Ortak Akıl Zirvesi”, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanları ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleşti. Zirvede, İstanbul’un geleceği ve planlama süreci ele alındı.



İMAMOĞLU'NDAN HIZLI HAREKET ÇAĞRISI

Zirvede konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 2050 vizyonuna yönelik çalışmaları hızlandırma çağrısında bulunarak, “Ülkemizi, şehrimizi bu anlamda iyi bir zaman dilimine taşıyamayız. Bugün burada açık söyleyeyim. İstanbul'un 2050 vizyonuna çalışan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak bulunuyorum. 2050 vizyonunu ortaya koyduğumuzda bize hani çok mesafeli bir zaman dilimi gibi gelse de aslında bugünden baktığınızda 26 yıl. Halbuki ben 35 yıl önce bu bölgeye gelmiş bir insanım, bana dün gibi geliyor. O bakımdan acele etmeliyiz ve bu şehrin, bu ülkenin önüne yanlışları değil, doğruları sıralamanın güçlü bir gayretini ortaya koymalıyız.” dedi.

ESENYURT VE İSTANBUL’UN PLANLAMASI

İmamoğlu, Esenyurt ve İstanbul’un planlamasında kararlı olduklarını belirtti. “Mesele çözümü akıldan uzak olmamak, bilimden uzak olmamak, birlikte düşünebilmek, doğruya birlikte karar verebilmek. O bakımdan bu masanın özeti birlikte başarabilme masası, birlikte konuşabilme masası. Çünkü meselemiz birlikte çözmemiz gereken bir mesele. Esenyurt'u planlayacağız, İstanbul'u planlayacağız ve bu konuda kararlıyız. Doğruyu bulmak adına milletin lehine, milletin çıkarına ve bunu yapacağız, göreceksiniz. Bu ülkeyi, bu şehri, bu güzel Esenyurt'u ayağa kaldırmak için mücadele vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÇARPIK YAPILAŞMAYA ELEŞTİRİLER

İmamoğlu, Esenyurt’taki çarpık yapılaşmayı eleştirerek, “Sanayi meselesi yani sanayide toplu taşıma. Tabii ki olmalı. Ne böyle bir sanayi hayal edildi burada? Ne böyle bir konutlaşma yani ya 60 kat bina olur mu? Bir binada 650 daire olur mu? Bu büyük bir ihanettir bağıra bağıra söyledik bunu. 13 dönüm yerde 8 bin 600 konut olur mu? Yaşatamazsınız o insanları şimdi 40 bin konut mağduru. Kimi suçlayalım? Alanı mı? Yapanı mı? Satanı mı? Yaptıranı seçmeyin bir daha, siz biliyorsunuz yaptıranı seçmeyeceksiniz. Yani gökyüzünü ben satarım ona göre de yerim harcarım diyeni seçtirmeyeceksiniz. Bunlar kötü şeyler. Bu kadar net. Onun için dilimin kemiği yok. Bu cennet vatan bize emanet ya. Onun için mangalda kül bırakmak bırakmama meselesi değil. Bu milletin geleceğini tasarlama meselesi. Ben çocuklarımın yüzüne bakamam kardeşim. Bana geliyor beş yaşında, altı yaşında, yedi yaşında çocuklar siyaset yorumu yapıyor bu ülkede. Ben onun için bunları kuruyorum, söylüyorum.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un geleceği için kararlılıklarını vurguladı. Ortak Akıl Zirvesi’nde, İstanbul’un 2050 vizyonu ve Esenyurt’taki yapılaşma sorunları ele alınırken, İmamoğlu’nun hızlı hareket edilmesi gerektiği vurgusu dikkat çekti. İstanbul’un 2050 yılına kadar doğru bir şekilde planlanması ve çarpık yapılaşmanın önlenmesi için atılacak adımların önemine değinildi. İmamoğlu’nun çağrıları, şehrin geleceği için yapılacak planlama çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

