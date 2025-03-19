İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili terör ve örgütlü suçlara yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Başsavcılık, İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltti. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 şüpheli hakkında ise PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu ve diğer bazı şüphelilerin sağlık muayeneleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne yakın bir konumda bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ile 1 adli tıp teknisyeni tarafından gerçekleştirildi. Diğer bazı şüphelilerin sağlık kontrollerinin çevre hastanelerde yapıldığı belirtildi.

İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi dahil olmak üzere toplam 84 zanlının emniyetteki işlemleri başladı. Emniyet ekipleri, 22 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü de duyurdu.