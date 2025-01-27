DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,62 -0,36%
ALTIN
3.165,36 0,48%
BITCOIN
3.578.115,6 4,6%

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soruşturmada İfadeye Çağrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili ifadeleri sebebiyle ifade vermek üzere çağrıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:30
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soruşturmada İfadeye Çağrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İfadesini Vermek Üzere Çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bu ifadeler, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarını gündeme getirdi.

Televizyon Programındaki Tartışmalı İfadeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İmamoğlu’nun sözlerinin toplumda yarattığı etki ve suçlamalar doğrultusunda sürdürülüyor. Başsavcılığın, İmamoğlu'nu ifadeye çağırdığı kaydedildi.

Bu gelişmeler, İstanbul'daki siyasi gündemi de hareketlendirmiş durumda. İmamoğlu'nun savunması ve sürecin sonucu, kamuoyunun yakından takip edeceği bir durum haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Türk Turistlere Şiddet Uyguladı
2
Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
3
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti
4
AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi
5
AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti
7
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile Gazze ve Suriye'yi Görüştü

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!