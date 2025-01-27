İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soruşturmada İfadeye Çağrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İfadesini Vermek Üzere Çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bu ifadeler, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarını gündeme getirdi.

Televizyon Programındaki Tartışmalı İfadeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İmamoğlu’nun sözlerinin toplumda yarattığı etki ve suçlamalar doğrultusunda sürdürülüyor. Başsavcılığın, İmamoğlu'nu ifadeye çağırdığı kaydedildi.

Bu gelişmeler, İstanbul'daki siyasi gündemi de hareketlendirmiş durumda. İmamoğlu'nun savunması ve sürecin sonucu, kamuoyunun yakından takip edeceği bir durum haline geldi.