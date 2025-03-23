İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yolsuzluk Soruşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında geçici olarak görevinden alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:02
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yolsuzluk Soruşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu geçici tedbir olarak görevinden uzatlaştırıldı.

Bu durum, İBB Başkanlığı görevine ve İstanbul'daki yerel yönetim dinamiklerine önemli bir etki yapacak. Detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu soruşturma, siyasi arenada da büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.

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