İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da Tıkalı Yol Yok

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Yağışına İlişkin Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışına dair Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) önemli bilgiler paylaştı. İmamoğlu, "Şu an itibarıyla sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık." dedi.

Kar Mücadelesinde İşbirliği

İmamoğlu, İstanbul Valiliği'ne yarın için okulların tatil edilmesi kararından dolayı teşekkür etti. AKOM'da devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren İmamoğlu, İBB, iştirak şirketleri ile diğer kamu ve özel sektör kurumlarının ortak akıl ile sürece müdahale ettiklerini ifade etti. "Etkin bir işbirliğiyle inanıyoruz ki İstanbul'umuz bu kar dönemini en hafif şekliyle geçirecektir." dedi.

Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Hafta sonu için 20-40 santim aralığında kar yağışı beklendiğini dile getiren İmamoğlu, karla mücadele önlemlerini de aktardı. "Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor. Şu anda erken başlayan mesai bitimiyle birlikte veya özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğun daha erken başlamasıyla beraber, bu saatlere de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda." şeklinde konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Hayvanlara Destek

Güncel durumu paylaşan İmamoğlu, toplamda 446 evsiz vatandaşı belediye tesislerinde ve anlaşmalı otellerde misafir ettiklerini açıkladı. Ayrıca, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların Duyarlılığı Önemli

Alınan kararların uygulanmasında en önemli yardımcılarının vatandaşlar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Biz ne yaparsak yapalım, diğer kamu kurum ve kuruluşları ne yaparsa yapsınlar temelde sorunun kesin çözümü, elbette vatandaşlarımızın duyarlı davranmalarıdır. Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları bu süreçte büyük önem taşımaktadır." dedi. İmamoğlu, son 5 yıldır vatandaşların desteğinden memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yaptı.