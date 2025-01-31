İBB Başkanı İmamoğlu'na İki Ayrı Soruşturma Kapsamında İfade Alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesi alınmaya başlandı. İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla İstanbul Adliyesi'nde sorgulanıyor.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadeye çağrıldı. Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelerek protokol kapısından giriş yapan İmamoğlu, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. kata çıkarak ifadesinin alınmasına başlandı.

İmamoğlu'na destek olmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı belediye başkanları ve milletvekilleri sabah saatlerinde adliyeye geldi. Aile ve milletvekillerinin bulunduğu kalabalığın, ifadenin alındığı katın koridoruna konulan bariyeri geçişine izin verilmedi. Bu esnada, görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Diğer yandan, İmamoğlu'na destek vermek amacıyla çok sayıda partili, İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşların pankartlar taşıdığı ve sloganlar attığı gözlemlendi. Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde, güvenlik önlemleri artırıldı.

Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği sözlerinden dolayı 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, 27 Ocak'ta düzenlenen bir basın toplantısında, bazı soruşturmalara atanan bilirkişiyi alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan da başka bir soruşturma açılmıştı.

İmamoğlu, bu iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa çağrılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesinin alınmasına başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek vermek için adliyeye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesinin alınmasına başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek vermek için adliyeye geldi.