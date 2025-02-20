İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Uyarısı: Toplu Taşımayı Kullanın

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle vatandaşları özel araç yerine toplu taşıma kullanmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:00
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Uyarısı: Toplu Taşımayı Kullanın

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın sabah saatlerinden itibaren şehrin kar yağışından etkilenmeye başlayacağını duyurdu. Afrika Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, vatandaşlara özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Okul Tatili Kararını Destekliyor

İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin yarın okulları tatil etme kararını yerinde bulduğunu belirtti. Şehirdeki tüm kurumların kar yağışına karşı yoğun çalışma yürüttüğünü vurgulayan İmamoğlu, meteoroloji raporlarına dayanarak daha etkili bir kar yağışının beklendiğini ifade etti.

Karla Mücadele Önerisi

Başkan İmamoğlu, yarın sabah saatlerinde başlayacak olan yoğun kar yağışının cumartesi gününe kadar devam etmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bu nedenle, vatandaşların zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve çıkmaları gerekirse uygun donanımla hareket etmelerini önerdi. Ayrıca toplu taşımanın kullanılmasının önemine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), İBB Afet Koordinasyon...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), yarın sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), İBB Afet Koordinasyon...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), yarın sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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