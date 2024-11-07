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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kayyum Tartışmalarına Yanıt

İmamoğlu, kayyum önerileri hakkında İstanbul'un geleceği için işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:47
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kayyum Tartışmalarına Yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kayyum Açıklamaları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Bütünleşik Sağlık Merkezi'ni ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB'ye kayyum atanmasını önermediğini hatırlatarak yaptığı konuşmada, "16 milyon İstanbullunun böyle bir senaryosu yok. İstanbul'un geleceği için işbirliği içinde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile Görüşme İptali

Esenyurt’daki ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le gerçekleştireceği görüşmenin iptal edilmesiyle ilgili bilgi verdi. Görüşmenin iptal edilme sebebinin, bir bakanlık ziyareti olduğunu belirten İmamoğlu, "Görüşme, İstanbul'a yeni atanan başsavcı ile işbirliği ve istişare amacı taşıyordu" dedi.

Özgür Özel’in Açıklamalarına Yanıt

Özgür Özel’in "İBB'ye kayyum atanmasını tavsiye etmem" söylemini hatırlatan İmamoğlu, "Bu şehir için çözüm üretmekteyiz. 16 milyon İstanbul'un geleceği için kayyum gibi senaryolar söz konusu değildir" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Özgür Özel’in programda bahsettiği konuları duyduğunu ifade ederek, "Olayın bağlamı dışında yorumlamış olabilir" dedi.

İdealler İçin Mücadele Vurgusu

İmamoğlu, bir gazetecinin, Özel'in adaylık konularına dair açıklamaları hakkında, "Bizim şu anda gündemimiz hukuksuzluktan arındırmak ve adaleti sağlamak. Adaylık meseleleri detaydır, esas olan ülkenin geleceği için doğru kararın halk tarafından verilmesidir" ifadesini kullandı.

Eylemlere Katılma Durumu

Esenyurt Belediyesi önünde gerçekleşecek eylemlere katılma sorusuna ise "Arkadaşlarım orada, ben zaten bu mücadelenin bir parçasıyım" yanıtını verdi. Ayrıca, tüm demokrasi mücadelesinin yanında olduğunu vurguladı.

Hukukun Korunması ve Adalet Arayışı

İmamoğlu, tutukluluk durumu hakkında da konuşarak, "Hukukun ve hakların korunması, yarın bu haktan ihtiyaç duyacakların da hakkını koruyacağız" dedi. Adaletin sağlanmasında kararlı olduklarını vurguladı.

İmamoğlu, bu açıklamalarla İstanbul'un geleceğine yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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