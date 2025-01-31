İBB Başkanı İmamoğlu'nun İfadesi Alındı: İki Ayrı Soruşturma Süreci Devam Ediyor

İmamoğlu Hakkında Başlatılan Soruşturmalar Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesini vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla yüzyüze geldi.

İfadesinin Alınması Süreci

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, avukatlarıyla birlikte adliyeye giriş yaptı. Protokol kapısından giren İmamoğlu, adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. kata çıkarak ifadesinin alınmasına başladı. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından İmamoğlu adliye binasından ayrıldı.

Destekçileri Adliye Önünde Toplandı

İmamoğlu'na destek vermek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li çeşitli iller ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri adliyeye geldi. İfadenin alındığı katta toplanan kalabalık, güvenlik görevlileriyle arasında zaman zaman gerginlik yaşanmasına neden oldu. Ayrıca, İmamoğlu'na destek veren partililer adliyenin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, diğerleri sık sık sloganlar attı.

Soruşturma Nedenleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği yönünde de soruşturma açıldı.

İmamoğlu'nun alanda toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, siyasi gündemin önemli bir parçası haline gelirken, destekçileri arasında İmamoğlu'na büyük bir destek gösterilmektedir.