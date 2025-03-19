İBB Başkanı İmamoğlu ve 6 Şüpheliye Terör Soruşturması: Gözaltı Kararı Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' suçundan gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:56
İBB Başkanı İmamoğlu ve 6 Şüpheliye Terör Soruşturması: Gözaltı Kararı Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dâhil 7 şüpheli hakkında, 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Üzerine yapılan İnceleme

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün İstanbul ve diğer metropol illerde etkinliğini artırmayı hedefleyen "kent uzlaşısı" faaliyeti ile ilgili dikkat çeken tespitler yer aldı. Terör örgütü elebaşıları Cemil Bayık ve Mustafa Karasu’nun seçim öncesindeki talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği belirtildi.

Belediye Meclis Üyeleri ile Başkan Yardımcılarının İlişkileri

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde bazı belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının terör örgütü ile bağlantılarının olduğu tespit edildi. CHP kontenjanından seçilen bazı üyelerin HDK (Halkların Demokratik Kongresi) verilerinde yer aldığı ve bu şahısların gözaltına alındığı ifade edildi.

Soruşturmanın Geniş Boyutu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması, gözaltı işlemleri ve tutuklamalar hakkında detaylı bilgiler içeriyor. Toplam 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı ve geri kalan şüphelilerle ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Emniyetten Gelen Talimatlar

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 6 şüphelinin, yerel seçimlerde belediye meclis üyesi listelerinin belirlenmesinde aktif rol oynadıkları kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için talimat verildiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat (solda), gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat (solda), gözaltına alındı.

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