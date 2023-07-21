İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakan Özhaseki İstanbullular için anlaşmaya vardı

İmamoğlu ve Özhaseki arasında anlaşma sonunda sağlandı! Deprem için hazırlıklar başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖZHASEKİ VE İMAMOĞLU ANLAŞMAYA VARDI

Mehmet Özhaseki Ankara'da medya temsilcileriyle görüştü ve deprem tehlikesi olan İstanbul ile ilgili alınan kararları paylaştı. Özhaseki konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Anadolu Yakası için 150 bin konut, Avrupa Yakası için 200 bin konutluk rezerv alanları tespit edildi. Bunları çok hızlı şekilde devreye sokmamız gerekiyor. Yarısı Bizden projesine çok sayıda başvuru yapıldı. 1 milyon 20 bin bağımsız bölüm için başvuru var. Yüzde 100 bir araya gelip anlaşan kişilerden başlayarak en riskli binaların hemen yıkılıp bir sıralamayla bu işe başlanması gerekiyor. Kaybedilecek bir saniye bile yok. Deprem siyaset üstü bir durumdur. Üstünden siyaset yapılacak bir konu değil. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilçe başkanlarıyla bir araya gelindi, prensipte anlaşma sağladık. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacağız. İstanbul için özel bir birim kurularak baştan sona düşünülen her şeyi hayata geçireceğiz. Daha önce kentsel dönüşüm olan yerlerde karşımıza çıkan sorunları biliyoruz. Bunları aşacak önlemleri de alıyoruz. Ciddi yasalarla, hızlı şekilde İstanbul'un depreme hazırlanması gerekiyor.





179 bin bina ihalesi yapıldı, yüzde 90 kısmının inşaatı da başladı. Bunların büyük kısmı bu sene sonuna doğru teslim edilecek. Bu rakamın 319 bine çıkarılmasını sayın Cumhurbaşkanımız istemiş. O konuyla ilgili de çalışıyoruz. 319 bin konut yapımı başladıktan sonra bir sene içinde teslim edilecek. 100 metrekare bir evin yapımı 1 milyon TL. Bunun yarısı hibe olarak veriliyor, yarısı krediyle. Bütün kredilerin ödenmesi, 2 sene inşaat süresince ödemesiz ve sonra da 10 sene ödemeli olacak, sıfır faizli. Sanki 1 milyon TL'nin hepsi hibe gibi oluyor. Yıkılmış olan evi 100 metrekareden fazlaysa eğer kredi miktarı 800 bin TL'ye çıkıyor. Burada 4 kırmızı çizgi var. Fay hatları ve fay kırıklarının olduğu yerlerde yapılaşmaya izin vermiyoruz. Sel yataklarının olduğu yere yapı yapılmaz. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapı yasağı var. İnşaatın her aşamasında da denetimle işi götürmek istiyoruz. İnşaatlar herhangi bir sebeple yarım kalırsa eğer TOKİ devreye girerek inşaatı tamamlayacak. Projeye saatte 1000 kişi başvuru yapıyorsa biz doğru yapıyoruz demektir. Önümüzdeki günlerde başvuruların ne kadar olacağını da görüyoruz. Amacımız bir an önce şehirlerin normale dönmesi ve vatandaşın güvenli evlerde oturması.'