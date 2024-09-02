İBB Başkanı İmamoğlu, Zabıta Teşkilatı ile 198. Yıldönümünü Kutladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Zabıta Teşkilatı ile Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zabıta teşkilatının 198. kuruluş yıldönümü ve "1-7 Eylül Zabıta Haftası" dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Sarıyer Beyaz Köşk'te Gerçekleşen Buluşma

Buluşmaya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, Zabıta Tedbir Şube Müdürü Ali Toy, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Deniz Barbaros, ayrıca Anadolu ve Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürleri de katıldı. Etkinlikte, zabıta memurları Buse Kozak ve Mustafa Şamil Babacan da yer aldı.

Zabıta Hizmetlerinin Önemi

İmamoğlu, zabıta hizmetini "belediyeciliğin ön yüzü" olarak tanımlayarak, teşkilatın yenilikçi süreçler geliştirmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'un yerel yönetimler açısından önemli bir rol oynadığını belirten İmamoğlu, deneyimlerin ve uluslararası örneklerin dikkate alınarak yenilikçi adımlar atılmasını istedi.

"Kazasız ve Sıkıntısız Bir Hizmet Diliyoruz"

Yüksek güvenlik önlemleriyle hizmet verilmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Sonuçta kamu görevi yapıyorsunuz ancak bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanızı istiyorum," dedi.

Zabıta Daire Başkanı Metin Alper'den Yenilikçi Vizyon

Zabıta Daire Başkanı Metin Alper de konuşmasında, "Zabıta, belediyenin üniformasıdır," anlayışını benimsediklerini belirtti. Çalışma arkadaşlarının yabancı dil tecrübeleri ve araştırmaya kaynaklı bilgi birikimleri olduğunu belirten Alper, "Zabıta teşkilatı, kısa zamanda uluslararası örnek alınan bir yapı haline gelebilir," şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 3), 198. kuruluş yıldönümü ve "1-7 Eylül Zabıta Haftası" dolayısıyla teşkilat mensuplarını ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 3), 198. kuruluş yıldönümü ve "1-7 Eylül Zabıta Haftası" dolayısıyla teşkilat mensuplarını ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 3), 198. kuruluş yıldönümü ve "1-7 Eylül Zabıta Haftası" dolayısıyla teşkilat mensuplarını ağırladı.