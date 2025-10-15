İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

İBB Burs Başvurularında Son Viraj: 17 Ekim 2025'e Dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği burs başvurularında son günler başladı. 23 Eylül 2025'te başlayan süreç, on binlerce üniversite öğrencisi ve ailesi tarafından yakından takip ediliyor. Başvurusunu tamamlamamış öğrenciler için zaman daralıyor; başvurusunu yapanlar ise sonuç açıklanma tarihini bekliyor.

Başvuru İçin Son Tarih ve Uyarı

İBB'den yapılan resmi açıklamaya göre başvurular, 17 Ekim 2025 Cuma mesai bitimi itibarıyla sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı desteğinden yararlanamayacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, İstanbul Senin mobil uygulaması ve gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden tamamlanabiliyor. Başvuru yaparken gerekli belgelerin ve bilgilerin eksiksiz yüklenmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İBB, 2025-2026 dönemi burs sonuçlarının kesin açıklama tarihini henüz resmi olarak duyurmadı. Geçen yıl, 26 Eylül - 1 Kasım 2024 döneminde alınan başvuruların değerlendirilmesi yaklaşık iki ay sürmüş ve sonuçlar 31 Aralık 2024'te ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların Aralık ayı ortaları veya en geç ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor, ancak resmi açıklama için İBB duyuruları takip edilmelidir.

Sonuçları Nereden Öğreneceksiniz?

İBB, burs sonuçlarına ilişkin duyuruları ve erişim linklerini resmi kanallarından paylaşacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve gerekli kişisel bilgileri ile giriş yaparak sonuç sorgulaması yapabilecekler. Sonuçların ilan edileceği platformlar şunlardır:

• İBB Genç Üniversiteli Resmi Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden sorgulama ekranı aktif olacaktır.

• İstanbul Senin Mobil Uygulaması: Başvuru yapılan uygulama üzerinden sonuçlara erişim sağlanacaktır.

Uyarı: Başvurusunu tamamlamamış öğrenciler için süre kısıtlıdır. İBB tarafından yapılacak resmi açıklamalar takip edilmeli ve sonuçlar açıklandığında sorgulama işlemleri zamanında yapılmalıdır.