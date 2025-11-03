İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce üniversite öğrencisine yönelik "Genç Üniversiteli Desteği" bursu için başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlandı. Başvuruların kapanmasının ardından öğrenciler ve veliler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Resmi açıklama henüz yok

İBB yetkilileri, sonuçların kesin açıklanacağı tarihe dair henüz bir duyuru yapmadı. Başvuruların uygunluk kontrolü, belge incelemesi ve diğer değerlendirme süreçleri devam ediyor. Bu sessizlik, sosyal medyada ve arama motorlarında "İBB bursu yattı mı, sonuçlar açıklandı mı" şeklindeki aramaların artmasına yol açtı.

Geçen yılın takvimi ve bu yıl için tahmin

Referans olarak alınan 2024 takvimine göre başvurular 1 Kasım 2024'te sona ermiş ve sonuçlar başvuruların kapanmasından yaklaşık 60 gün sonra, 31 Aralık 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlandığı için, yaklaşık aynı değerlendirme süresi esas alındığında sonuçların 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

İBB, sonuçları açıkladığında adayların hızlı erişim sağlaması için dijital kanalları harekete geçirecek. Başvuru sahipleri, burs sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sorgulayabilecek. Ayrıca İstanbul Senin mobil uygulaması ve ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden de bilgi alınabileceği bildirildi.