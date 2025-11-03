İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

İBB "Genç Üniversiteli Desteği" başvuruları 17 Ekim 2025'te sona erdi. Resmi açıklama yok; geçen yılki takvime göre sonuçların 16-17 Aralık 2025'te ilan edilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 09:35
İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce üniversite öğrencisine yönelik "Genç Üniversiteli Desteği" bursu için başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlandı. Başvuruların kapanmasının ardından öğrenciler ve veliler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Resmi açıklama henüz yok

İBB yetkilileri, sonuçların kesin açıklanacağı tarihe dair henüz bir duyuru yapmadı. Başvuruların uygunluk kontrolü, belge incelemesi ve diğer değerlendirme süreçleri devam ediyor. Bu sessizlik, sosyal medyada ve arama motorlarında "İBB bursu yattı mı, sonuçlar açıklandı mı" şeklindeki aramaların artmasına yol açtı.

Geçen yılın takvimi ve bu yıl için tahmin

Referans olarak alınan 2024 takvimine göre başvurular 1 Kasım 2024'te sona ermiş ve sonuçlar başvuruların kapanmasından yaklaşık 60 gün sonra, 31 Aralık 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde tamamlandığı için, yaklaşık aynı değerlendirme süresi esas alındığında sonuçların 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

İBB, sonuçları açıkladığında adayların hızlı erişim sağlaması için dijital kanalları harekete geçirecek. Başvuru sahipleri, burs sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sorgulayabilecek. Ayrıca İstanbul Senin mobil uygulaması ve ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden de bilgi alınabileceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor