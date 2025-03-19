İBB'de Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması: 79 Şüpheli Gözaltında

İBB'ye Yönelik Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturmaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlantılı terör ve örgütlü suçlarla ilgili olarak yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 79 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltı listesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi de yer almaktadır.

Soruşturma Kapsamındaki Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamaların bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması da gündeme gelmiştir.

Operasyon ve İlk Gözaltılar

Savcılıkça verilen gözaltı kararları doğrultusunda, emniyet güçleri İstanbul genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlemeye başladı. Gerçekleştirilen operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne sevk edildi. Ayrıca, operasyon sürecinde İmamoğlu'nun ikametgahında yapılan arama da tamamlanmış bulunuyor.