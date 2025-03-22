İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum: 91 Şüpheli Gözaltında

İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarında 91 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesinde savcılıkta ifade vermek üzere bekliyor.

Gözaltındaki Şüpheliler ve İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla soruşturmalar yürütüyor. 19 Mart Çarşamba günü yapılan açıklamada, tanık beyanlarına göre İmamoğlu'nun iş adamlarından zorla para aldığı ve suçtan elde edilen kazançları aklamak için çeşitli yöntemler kullandığı iddiaları ortaya konuldu.

Yürütülen araştırmalarda, İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olduğu ve etrafındaki kişilerin İBB'nin birim ve iştiraklerine yerleştirildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, toplam 100 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Gözaltına Alınanların İsimleri

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve daha birçok isim yer alıyor. Soruşturmada yer alan tüm 100 şüpheli ismi detaylı bir şekilde araştırma dosyasında bulunmaktadır.

Terör Soruşturması ve Şüpheliler

Bir diğer önemli konu ise, İBB Başkanı İmamoğlu'nun ve bazı diğer yöneticilerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınmasıdır. Bu çerçevede, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gibi isimlerin terör örgütü ile irtibat içinde olduğu tespit edilmiştir.

Gözaltı Sayıları ve Şirket Üzerine El Koyma

Yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde toplam 87 şüpheli gözaltında bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine de el konulmuştur. Bu, yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişmelerden biridir.

Milyonlarca Liralık Ele Geçirme ve İddialar

Polis ekipleri yaptığı operasyonlarda, gözaltına alınan şüpheliler Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde milyonlarca lira nakit para ele geçirmiştir. Özellikle, Nuhoğlu'nun evinde 40 milyon lira, iş yerinde ise 1,3 milyon dolar bulunduğu ifade edilmiştir.

İmamoğlu'nun İfadesi ve Son Gelişmeler

Dün akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi tamamlanmış olup, kendisi ifade verirken birçok iddiayı reddetmiştir. Şu an için toplam 91 şüphelinin ifade işlemleri gerçekleştirilmektedir ve bu süreç sürmektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ardından ifadeleri alınınca, yolsuzluk ve terör soruşturmalarının sonuçlanması bekleniyor.