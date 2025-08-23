İBB'den dijital uygulama tabanlı 150 taksi ihalesi — Son başvuru 1 Eylül

İBB'den dijital uygulama tabanlı 150 taksi için ihale

2 Eylül'de gerçekleştirilecek ihaleye başvuru süresi 1 Eylül'de sona eriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı ulaşım modelinde 150 taksi için ihale yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, ihalenin 2 Eylül'de ikinci kez gerçekleştirileceği ve sisteme 150 taksinin daha dahil edileceği belirtilirken, ihaleye katılmak isteyenlerin son başvuru tarihinin 1 Eylül olduğu bildirildi.

Yeni modelde taksiler yalnızca dijital uygulamalar aracılığıyla çağrılacak; böylece yolcunun araç plakasını, şoför bilgisini ve güzergahı uygulamadan görmesi sağlanacak.

Sistemle birlikte yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilerek, daha güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir ulaşım modeli hayata geçirilecek.

Açıklamada, ihaleyi kazananların İBB güvencesiyle 29 yıl boyunca taksi plakasına sahip olacağı da vurgulandı.

İBB, sistemi şu ifadelerle özetledi: Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkanı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek. İstanbul'da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor.

Uygulamaya dahil araçlar her yıl Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) denetiminden geçirilecek. Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak.