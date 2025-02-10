İBB'den Kritik Kar Yağışı Uyarısı: İstanbul'da Soğuk Havalar Geliyor

İstanbul'da Kar Yağışı Uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece azalacağını duyurdu. Özellikle çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli ama kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı bildirildi.

Kar Yağışı İlk Belirtilerini Gösterdi

AKOM'dan yapılan açıklamada, Silivri ve Çatalca bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başladığı ve akşam saatlerinde kentin geneline yayılması bekleniyor. İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi sürerken, sıcaklıkların 0-5 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Sert Rüzgar ve Don Riski

Kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgar, sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşürebilir, bu da don ve buzlanma riskini artırıyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Önlemlerinizi Alın!

İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı tedbirlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve mümkünse özel araçlarını kullanmamaları önerilmektedir. Ayrıca, İstanbul'daki barajların doluluk oranının %54,98 seviyesinde olduğu ve beklenen yağışlarla bu oranın %65’in üzerine çıkabileceği aktarıldı.