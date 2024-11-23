İBB'den Öğretmenler Günü'nde Özel İndirimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Öğretmenlere Özel İndirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik özel indirimlerle dolu bir kutlama planlamakta.

Yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle öğretmenlere değerli bir gün yaşatacak. Bu kapsamda, Şehir Hatları 24 Kasım'da tüm öğretmenlere Vapur Kafelerindeki ürünlerde %15 indirim uygulayacak.

İBB'nin sosyal tesislerinde de öğretmenler ve aileleri %20 indirimli fiyatlarla ağırlanacak. Bunun yanı sıra, 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kitapçısında İBB yayınlarında öğretmenlere %30 indirim sağlanacak.

İBB'ye bağlı müzeler de öğretmenlere ücretsiz giriş imkanı sunacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen öğretmenlerin sadece kimliklerini göstermeleri yeterli olacak. Ayrıca, telefonlarında "Radar Türkiye" uygulamasının olması gerekmektedir.

Son olarak, belediye iştiraki Ağaç AŞ, Bahçe Market şubelerinde ve bahcemarket.com online satış sitesinde alışveriş yapan öğretmenlere tüm ürünlerde %15 indirim olacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.