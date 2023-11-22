İBB'den suya zam talebi: İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor?

İstanbul'da suya yapılacak olan yeni zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yarın gerçekleştirilecek İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda masaya yatırıldı. İBB, suya yüzde 48 oranında zam yapılması teklifini sundu. Eğer teklif kabul edilirse, zam onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Tarife Ücret Endeksi (TÜFE) oranına göre aylık olarak güncellenecek. Bu zam teklifi, İstanbul'daki su kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu, zira böyle bir zam kararı su faturasındaki mali yükü artıracak ve ekonomik bir gider olacak.

İBB'den suya zam talebi: İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin su satış ve atık su bedellerine zam yapılmasını istedi. İBB Meclisi’ne gönderilen teklifte, konutlarda su fiyatına yüzde 48, iş yerlerinde ise yüzde 48 ila 49 arasında zam önerildi. Zamlı tarife, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve TÜFE’ye göre aylık olarak güncellenecek. İSKİ Genel Kurulu, yarın Saraçhane’deki belediye binasında toplanacak.

İSTANBUL’DA SUYA ZAM GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’ne İSKİ’nin su satış ve atık su bedellerine zam yapılmasını teklif etti. 2024 yılı bütçe, yatırım ve performans programlarını da içeren yazı, meclis tarafından Tarife Komisyonu’na gönderildi.

su zam

KONUT VE İŞ YERLERİNE FARKLI ZAMLAR

Teklifte, konutlarda 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan su fiyatının 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması istendi. Bu, yüzde 48 oranında bir zam anlamına geliyor

İş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan su fiyatının 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya yükseltilmesi önerildi.

TÜFE’YE GÖRE AYLIK GÜNCELLEME

Söz konusu teklifte, zamlı tarifenin, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talep edildi.

İSKİ GENEL KURULU YARIN TOPLANIYOR

İBB Meclisi’nde, İSKİ Genel Kurulu, yarın Saraçhane’deki belediye binasının meclis salonunda toplanacak. Toplantıda, tarife teklifinin yanı sıra, 2024 yılı analitik bütçe tasarısı, 2024 yılı yatırım programı ve 2024 yılı performans programı da görüşülecek

.İstanbul’da suya ne kadar zam geldi?

 İstanbul’da suya zam teklifi, konutlarda yüzde 48, iş yerlerinde ise yüzde 48 ila 49 arasında zam öneriyor. Teklif, İBB Meclisi tarafından Tarife Komisyonu’na gönderildi.

İstanbul’da su fiyatları ne kadar oldu? 

İstanbul’da su fiyatları, teklifin kabul edilmesi halinde, konutta 0-15 metreküp arasında 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 59,85 lira olacak. İş yerinde ise 0-40 metreküp arası 79,98 lira, 41 metreküp üstü 92,52 lira olacak.

İstanbul’da su fiyatları nasıl güncellenecek? İstanbul’da su fiyatları, teklifin kabul edilmesi halinde, TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranına göre aylık olarak güncellenecek.

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