İBB'den Üsküdar'daki İzinsiz İnşaat İçin Suç Duyurusu

İBB, Vaniköy'deki İzinsiz İnşaat İçin Suç Duyurusunda Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Vaniköy'de bulunan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemeleri sonrasında, 22 Ağustos'ta Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Suç Duyurusu Dilekçesi ve Ekleri

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürü Elçin Karaoğlu'nun imzasıyla savcılığa iletilen dilekçede, inşaata ilişkin detaylı bir rapor yer aldı. Dilekçenin ekinde, inşaatın kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı bulunuyordu.

Yapılan İncelemenin Detayları

Dilekçede, ilgili alanda yapılan kontrollerde, onaylı rölöve projesine aykırı olarak güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede değişiklikler yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, kış bahçesi eklendiği, mevcut yapıların büyütüldüğü ve yeni tek katlı yapılar inşa edildiği ifade edildi.

Yasal İşlem Talepleri

Dilekçede, yapı sahibi Boris Borisenko hakkında, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na ve Türk Ceza Kanunu'na muhalefet nedeniyle yasal işlem yapılması talep edildi.

Bakanlıktan İnceleme Sonrası Bulunanlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, izinsiz inşaat iddialarını incelemek üzere bölgeye gitmiş ve durumu tespit etmiştir. İncelemeler neticesinde, inşaatın İBB izniyle başlatıldığı bilgisine ulaşılmış, inşaat faaliyetleri durdurulmuştur.

İBB’nin açıklamalarında, ilgili kişilerden tamir ve tadilat izni alınmadan inşaata devam edildiği vurgulanmış, bu durum nedeniyle 16 Ağustos'ta yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşaat mühürlenmiştir.

İnşaat Alanındaki İşçilerin Durumu

Denetim sırasında alandan çıkarılan işçiler, mühürlemeye dair bilgi sahibi olmadıklarını ve denetim öncesi çalışmalara devam ettiklerini söylemişlerdir.