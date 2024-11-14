İBB Hakkında Usulsüz Harcama Soruşturması Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinlikler çerçevesindeusulsüz harcama yapıldığına dair iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın harekete geçmesinin nedeni, İBB etkinlikleri kapsamında kamu zararına yol açıldığına dair gelen iddialar oldu.

Koordineli Çalışma

İlgili ayrıntıları belirlemek amacıyla, İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli bir çalışma yürütülecek. Soruşturmanın amacı, usulsüz harcamaların kamuya ne denli zarar verdiğinin tespit edilmesi ile ilgili gerekli bilgilerin toplanmasıdır.

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